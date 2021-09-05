فيفا وكاف: تأجيل مباراة المغرب وغينيا في تصفيات كأس العالم عقب الانقلاب العسكري

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة غينيا كوناكري مع المغرب في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم (قطر 2020)، على خلفية الأحداث التي وقعت اليوم في العاصمة الغينية.

وقال كل من "كاف" و"فيفا"، في بيان مشترك، "لضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية جميع حكام المباراة، قرر فيفا و كاف تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي كان من المقرر استضافتها في كوناكري ، غينيا، يوم الإثنين 6 سبتمبر"، مؤكدا أن الموعد الجديد للمباراة سوف يتم تحديده في وقت لاحق.

وأفادت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق اليوم، بأن رئيس غينيا، ألفا كوندي، اعتقل من قبل متمردين نفذوا انقلابا عسكريا، مؤكدة أن القوات الخاصة وعسكريون أعلنوا تعليق الدستور وإغلاق الحدود البرية والجوية، بجانب اعتقال الرئيس الغيني.

فيما أعلنت وكانت وزارة الدفاع الغينية، مساء اليوم الأحد، "التصدي لهجوم مسلح شنه متمردون على القصر الرئاسي وإعادة الأمن والهدوء"، مشيرة إلى أنهم بثوا الفزع في قلوب المواطنين.وقالت وزارة الدفاع الغينية، في بيان لها، إن "الحرس الرئاسي وقوات الدفاع والأمن والموالين والجمهوريين تصدوا لهجوم مسلح شنه متمردون صباح اليوم"، مشيرا إلى "استمرار عمليات الأمن لإعادة النظام والسلام". وأضاف البيان، أن "رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة، ألفا كوندي، والحكومة، يدعوان السكان إلى الهدوء ويدعوهم إلى توخي اليقظة طوال مدة العمليات العسكرية".

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