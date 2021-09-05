بعد الشعار النازي... الأهلي المصري يصعد الأزمة مع إبراهيم عيسى إلى القضاء

قرر النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، تقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، "ضد أحد الإعلاميين، الذي تجاوز كل حدود المهنية والمسؤولية".

وقال النادي الأهلي، في بيان له ، إن "مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعًا مساء اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة".

وأوضح البيان، أن المجلس "قرر تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد أحد الإعلاميين، الذي تجاوز كل حدود المهنية والمسئولية".

وجاء قرار مجلس إدارة الأهلي بعدما أبدى الإعلامي إبراهيم عيسى امتعاضه من شعار النادي الأهلي واصفا إياه بأنه شعار نازي.

وكان القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، سعد شلبي، قال إن وصف أحد الإعلاميين لشعار النادي بأنه شعار نازي أمر غير مقبول، مؤكدا أن اللجنة القانونية في الأهلي، رفعت توصية إلى مجلس الإدارة تطلب الإذن في اتخاذ الإجراء المناسب قانونا.

وفيما أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الاهلي أن الإعلامي الذي وصف شعار النادي بهذا الوصف عضو فيه، شدد على انه "لا يمكن الحديث بأي أمر آخر انتظاراً لموقف وقرار مجلس الإدارة". ولفت شلبي إلى أن هذا الوصف (نازي)، هو وصف مجرم دوليا، لأنه ليس مجرد وصف لشعار، وإنما هو وصف للنادي وجماهيره وأعضائه.

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