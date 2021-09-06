مصطفى محمد ينفجر غضبا بعد هدفه في مباراة مصر ضد الجابون... فيديو

لم يتمالك لاعب المنتخب المصري، مصطفى محمد، نفسه وانفجر غضبا بعد نهاية مباراة فريقه أمام الجابون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن تصفيات كأس العالم.

وبعد إطلاق الحكم صافرة النهاية قام مصطفى محمد بالنظر ناحية دكة البدلاء، والجهاز الفني وقام بالبصق وتوجيه عبارات غاضبة.

هذا وفرض منتخب الجابون التعادل على نظيره المصري، بنتيجة (1-1) في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

منتخب مصر استطاع بشق الأنفس أن يدرك التعادل أمام الجابون الذي تقدم بهدف في الدقيقة 72 عن طريق البديل جيم أليفياناه.

البديل المصري مصطفى محمد أيضا عاد بالفراعنة إلى المباراة في الدقيقة 90، ليدرك فريق المدرب حسام البدري الذي قضى آخر 20 دقيقة من المباراة بعشرة لاعبين، التعادل بشق الأنفس ويتصدر المجموعة مؤقتا بـ 4 نقاط.

أمام الجابون الذي لعب على أرضه ووسط جماهيره فقد رفع رصيده إلى نقطة وحيدة.