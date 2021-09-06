رئيس نادي النصر السعودي يعلق على المطالبة بإقالة مدربه.. فيديو

علق رئيس نادي النصر السعودي، مسلي آل معمر، على التقارير المطالبة بإقالة مدربه البرازيلي مانو مينيز وحقيقة وجود أزمات مع عبد الرزاق حمد الله في الفترة الأخيرة.

وقال آل معمر، في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد: "دائما أي نادٍ كبير عنده مدرب لو تعثر الفريق أو انهزم أو تعادل فتظهر مثل هذه الأمور، وهي مطالبات طبيعية والموضوع يخضع للتقييم دائما ونحترمها، ولكن ما يتم اتخاذه هو القرار الصحيح المبني على الدراسة وأرض الواقع ونمنح اللاعبين كل الثقة، وهذه الأسئلة لن تنتهي، وهذا قدر النصر، فهو ناد كبير ولا بد أن يكون هناك جدل على أي شيء يسير فيه".

رئيس النصر مسلي آل معمر يتحدث للصدى عن مدرب الفريق والتفاوض

مع الشركات الراعية وقصة حمدالله ويوجه رسالة لجماهير ناديه#صدى_الملاعب#mbc1



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وعن المغربي عبد الرزاق حمد الله وما تردد مؤخرا عن رغبته في الرحيل، أشار: "فيه أمور تكبر وتأخذ أكبر من حجمها ليس لها أي أساس من الصحة، وهذا عتابي على جمهور النصر، التفاعل مع مثل هذه الأمور يضر ولا ينفع، وفيه خلافات في أندية أخرى لا يتحدث عنها أحد، ولا يوجد أي خلاف مع حمدالله ولا أي شيء، والمدرب نفسه قال لي حمدالله من أكثر اللاعبين احترافية في الملعب".

وتابع "التأكيد مطلوب الفوز في جميع المباريات، ولكن لا نستبعد أي نتيجة، والدوري السعودي قوي جدا ولا يوجد فريق سهل، ونرى منافسة قوية حتى آخر جولة وآخر دقيقة ولا نتصور أن البطل سيحسم اللقب حتى آخر جولة ولا نستهين بالمنافسين، ولذلك كل مباراة بالنسبة لنا نعتبرها كأنها نهائي".

ووجه آل معمر رسالة لمشجعي النادي، قائلا: "أقول للجمهور الفريق يحتاج للدعم، وهم يحتاجون لعدم التفاعل مع الشائعات والإثارة والبحث عن التفاعل، ونتمنى أن تكونوا أكثر وعيا وأن تأخذوا الأخبار من مصادرها".

ونالت الانتقادات من مينيز، بسبب أداء الفريق، حيث استطاع البرازيلي تحقيق انتصارين من أصل 3 مباريات في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وترددت أنباء قوية قبل نهاية الميركاتو، عن تفاوض الاتحاد مع عبدالرزاق حمد الله، ورغبة اللاعب في الرحيل، قبل أن يتم حل الأمر وعودة اللاعب لقائمة النادي.