صحيفة إسبانية تكشف عن الراتب الخيالي لنايمار مع باريس سان جيرمان

ووفقا للصحيفة فإن نيمار كلف باريس سان جيرمان حتى الآن أكثر من 489 مليون يورو منذ انضمامه، حيث أنه يتقاضى أجرًا سنويا إجماليا يبلغ 43.4 مليون يورو سيرتفع إلى 50.6 مليون يورو اعتبارًا من العام المقبل.

#Exclusiva🔵 El PSG paga un bonus ético a Neymar por saludar a los aficionados: recibe 541.680 euros brutos al mes por ser "cortés, puntual, amable y estar a disposición de los aficionados" https://t.co/MKtPaGaUDx — EL MUNDO (@elmundoes) September 5, 2021

وكان النجم البرازيلي نيمار مكلفا أكثر مما توقع البعض، فبعد أن دفع النادي الفرنسي رقما قياسيا عالميا قدره 200 مليون جنيه إسترليني للبرازيلي للتعاقد معه في 2019 قادماً من برشلونة، فإن الرواتب التي سيحصل عليها، أكبر بكثير من هذا الرقم.

ورغم المبالغ التي تكبدتها إدارة باريس سان جرمان الفرنسي بقيادة ناصر الخليفي للتعاقد مع نيمار جونيور، فإن مشواره مع النادي الباريسي، لم يكن بالناجح مقارنة مع ما يحصل عليه من أموال، إذ شهد مشواره مع النادي الباريسي، سلسلة من الإصابات المختلفة وغيرها من القضايا، حيث أن المهاجم لعب 71 مباراة فقط، من 156 مباراة ممكنة في الدوري الفرنسي منذ التوقيع، أي حوالي 45٪ من المباريات، مسجلاً 87 هدف.