المنتخب الجزائري يحظى باستقبال حار في المغرب رغم قطع العلاقات بين البلدين

حط عناصر المنتخب الجزائري لكرة القدم رحالهم، ظهيرة اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية وذلك تحسبا للمواجهة المرتقبة أمام بوركينا فاسو في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وقاد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، شرف الدين عمارة، بعثة أبطال إفريقيا إلى المملكة المغربية، والتي حظيت باستقبال في المستوى، لتتوجه بعدها إلى فندق "فور سيزن"، الذي ستقيم فيه إلى غاية موعد المباراة، سهرة يوم غد الثلاثاء.

وأكد المدرب الجزائري جمال بلماضي، أن تشكيلته لن تتأثر بقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب، 2022، قائلا: "نحن ذاهبون من أجل لعب كرة القدم فقط، ونضع الأمور السياسية جانبا".

وتطرق بلماضي إلى ما يمكن أن يثير قلقه عند وصوله لاعبيه إلى المغرب، قائلا: "يبدو أن درجة الحرارة هناك ستكون مرتفعة، ونأمل أن نتأقلم معها بشكل سريع".