رونالدو يكشف هوية أفضل لاعب في التاريخ وأعظم لاعب لعب ضده

كشف اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن أعظم لاعب كرة قدم لعب ضده، معتبرا نفسه بأنه "أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وكشف الإعلامي بيرس مورغان، في مقال عبر "صحيفة ديلي ميل" البريطانية، كواليس حواره مع رونالدو، قبل قرار الأخير العودة إلى أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد، مؤكدا أن رونالدو قال له بشكل قاطع إن "ميسي بالتأكيد أفضل لاعب لعبت ضده".

وختم مورغان بأن رونالدو غمز له بعينيه، وقال إنه يعتبر نفسه أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق، مؤكدا أنه يتفق معه.

🚨ANOTHER RECORD FOR CRISTIANO RONALDO🚨



According to multiple reports, CR7's new Man. United jersey has become the most sold jersey during a 24 hour window; beating out Leo Messi's PSG jersey sales 📈 pic.twitter.com/nYVVPA24RA — International Champions Cup (@IntChampionsCup) September 4, 2021

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد، قبل أيام بعد 12 عاما من رحيله عن النادي في 2009، حيث لعب لريال مدريد الإسباني 9 مواسم، ثم ليوفنتوس 3 مواسم.

وسجل رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، مع ريال مدريد 450 هدفا، ونال معه كل الألقاب الجماعية الممكنة، مقابل 101 هدف مع يوفنتوس، في حين سجل 118 في 292 مباراة مع مانشستر يونايتد على مدار 6 مواسم بين 2003 و2009.