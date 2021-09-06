"يويفا" يعلق على مقترح إقامة كأس العالم كل عامين

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن إقامة كأس العالم للمنتخبات كل عامين، كما اقترح أرسين فينجر مؤخرا، من شأنه "إضعاف" البطولة.

دعا فينجر، مدرب أرسنال السابق، والذي يشغل الآن منصب مدير التطوير في "فيفا"، يوم السبت، إلى أن تصبح البطولة الكبرى لكرة القدم حدثا يقام كل عامين.

وفي الأساس تقام بطولة كأس العالم كل أربع سنوات - إلى جانب إلغاء بطولتي 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية الثانية - منذ النسخة الأولى لها في عام 1930.

وقال تشيفرين في اجتماع عام لاتحاد الأندية الأوروبية: "نعتقد أن جوهرة كأس العالم لها قيمة على وجه التحديد بسبب ندرتها"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضاف: "لكن إقامتها كل عامين، برأينا، ستؤدي إلى مزيد من العشوائية، وأقل شرعية، وستؤدي للأسف إلى إضعاف كأس العالم نفسها".

وتابع بالقول: "تقويم المباريات الدولية لا يحتاج إلى ذلك. لا يحتاج لاعبونا إلى رؤية المزيد من الصيف الذي يقضونه في استهلاك البطولات بدلا من تكريسه للاسترخاء والاستجمام".

لطالما عارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة نهائيات كأس العالم بشكل متكرر، وأعلن في وقت سابق من هذا العام عن نسخة مجددة من بطولة دوري الأمم، مع 100 مباراة إضافية في كل موسم.

قالت جيل إليس، مدربة الولايات المتحدة السابقة، اليوم الأحد إنها "منفتحة على كل شيء" عندما سئلت عن بطولة كأس العالم للسيدات التي من المحتمل أن تقام كل عامين.

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