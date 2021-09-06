منتخب إيطاليا يحطم الرقم القياسي المسجل باسم البرازيل وإسبانيا

وقالت وسائل إعلام إيطالية، إن "المنتخب الإيطالي وصل إلى 36 مباراة متتالية بلا هزيمة، (الفوز في 27 مباراة والتعادل في 9 مباريات)، ليكسر الرقم القياسي المسجل باسم المنتخب البرازيلي بين عامي 1993 و1996، والمنتخب الإسباني بين عامي 2007 و2009، بـ 35 مباراة دون هزيمة.

وتعادل منتخب إيطاليا، مساء أمس الأحد، مع نظيره السويسري على أرض ملعب الأخير سلبياً، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر. وكان بوسع إيطاليا الخروج فائزة إذا سجل جورجينيو ركلة جزاء في الدقيقة 52، لكن حارس سويسرا تصدى لمحاولة لاعب وسط تشيلسي.

ولاحت أمام إيطاليا المزيد من الفرص لخطف الفوز، لكنها قنعت بالتعادل في النهاية لتبقى في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات متفوقة بأربع نقاط على سويسرا، صاحبة المركز الثاني التي لعبت ثلاث مباريات.

وسيلتقي منتخب إيطاليا مع ليتوانيا يوم الأربعا المقبلء، بينما تحل سويسرا ضيفة على أيرلندا الشمالية.