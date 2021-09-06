محمد صلاح يبعث برسالة إلى حسام البدري بعد إقالته

وجه قائد المنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح، اليوم الاثنين، رسالة لمدربه السابق حسام البدري بعد ساعات من إقالته.

وقال اللاعب المصري في رسالته التي بعث بها عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: " حابب أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون على الفترة اللي فاتت".

وأعرب مهاجم ليفربول عن تمنياته لحسام البدري وجهازه بالتوفيق فيما هو قادم.

وفي وقت سابق اليوم، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول برئاسة المدرب المصري حسام البدري.

وقال الاتحاد المصري، في بيان له عقب اجتماعه الطارئ برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، إنه "وجه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق" متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وكانت وسائل إعلام مصرية، قالت إن حسام البدري رفض تقديم استقالته، مؤكدا أنه لم يفشل فى مهمته وحقق النجاح في تنفيذ وتحقيق كل المهام المكلف بها بالصعود لكأس الأمم الأفريقية وتصدره مجموعته في مشوار كأس العالم.

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