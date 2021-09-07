عودة الجماهير الكويتية إلى الملاعب بنسبة 30% من سعة الاستادات

أقر مجلس الوزراء الكويتي، أمس الاثنين، حضور الجماهير إلى ملاعب كرة القدم بداية الموسم المقبل 2021- 2022.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء الكويتي، صباح الخالد، السماح بعودة الجمهور المحصن ضد كورونا فقط إلى ملاعب الكرة، بنسبة 30% من سعة أي ملعب لكرة القدم، حسب صحيفة القبس الكويتية.

وأكد مجلس الوزراء في الكويت، على ضرورة الالتزام أيضا بالإجراءات الصحية من قبل وزارة الصحة.

ويبدأ تطبيق قرار الحكومة في العاشر من الشهر الجاري، وهو يتزامن مع بداية منافسات كأس أمير البلاد.

وجاء القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء تم مناقشة "الكويت ما بعد الجائحة"، حيث تم الحديث عن جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الكويتية قررت في 26 يوليو/ تموز الماضي إعادة فتح الأنشطة المخصصة للأطفال اعتبارا من أول سبتمبر/ أيلول بعد أن تحسنت المؤشرات الوبائية وتراجعت أعداد الوفيات والمصابين بـ"كوفيد- 19"، حيث سجلت البلاد في الثالث من الشهر الجاري، حالة وفاة واحدة، و95 إصابة بالفيروس.