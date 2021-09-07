ملكة الأردن توجه التهنئة لمنتخب السيدات بعد فوزه ببطولة كأس العرب

وجهت ملكة الأردن رانيا العبد الله، التهنئة إلى منتخب بلادها للسيدات لتحقيقه الفوز بكأس العرب لكرة القدم.

وقالت الملكة عبر تويتر "ألف مبروك للنشميات".

ألف مبروك للنشميات

Congratulations to our team on winning the Arab Women’s Cup 2021 https://t.co/hffgjcPCuD — Rania Al Abdullah (@QueenRania) September 7, 2021

وتوج منتخب السيدات الأدرني، ببطولة كأس العرب لكرة القدم للسيدات، والتي أقيمت في القاهرة، في نسختها الثالثة.

وحقق المنتخب الأردني، الفوز على منتخب تونس، بهدف اللاعبة ميساء جبارة في الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.

وتسلم الفريق الأردني الكأس من رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للسيدات، سمر نصار.