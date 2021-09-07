منتخب الجمباز الإيقاعي الإسرائيلي ينسحب من بطولة العالم

أعلن الاتحاد الدولي لرياضة الجمباز، اليوم الثلاثاء، فريق الجمباز الإيقاعي الإسرائيلي عن انسحابه من بطولة العالم في اليابان.

تم حذف المنتخب الإسرائيلي بشكل نهائي من قائمة الدول المشاركة في البطولة العالمية.

في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية، قالت المدربة الإسرائيلية إيلا ساموفالوفا، إن قرار عدم الذهاب إلى كأس العالم لا يتعلق بعواقب الفضيحة مع التحكيم في الألعاب الأولمبية.

ستقام بطولة العالم للجمباز الإيقاعي في مدينة كيتاكيوشو اليابانية في الفترة من 27 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر.

في مسابقة الجمباز الإيقاعي في طوكيو، تم إعلان الروسية دينا أفرينا الثانية في سباق فردي، وفازت بالذهبية لينا أشرم من إسرائيل، التي سقطت في آخر أداء لها.

بعد الألعاب، قالت رئيسة الاتحاد الروسي للجمباز الإيقاعي (VFHG) إيرينا فينر عثمانوفا لـ "سبوتنيك" أن الجانب الروسي كان يعد موادًا للاتحاد الدولي للجمباز (FIG) وسيقدم احتجاجًا على القرار.