درجال يحضر مباراة العراق وإيران ووزارة الشباب توضح بشأن تكريم المنتخب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية، أن الوزير عدنان درجال سيحضر مباراة المنتخب الوطني ونظيره الإيراني في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيلتقي المنتخبان اليوم الثلاثاء بتمام الساعة التاسعة بتوقيت موسكو ضمن مباريات الجولة الثانية في المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم (قطر 2022).

ويبحث منتخب العراق عن تحقيق الفوز الأول عندما يلتقي مع إيران على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، من التصفيات الآسيوية.