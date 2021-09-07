الظاهرة رونالدو يعلق على ضم سان جيرمان لميسي

رأى مهاجم ريال مدريد السابق، النجم البرازيلي رونالدو نازاريو، أن انتقال اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان لا يعني أن النادي الفرنسي ضمن الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام غربية: "لايزال من المبكر جدا أن نقول من سيفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف رئيس نادي ريال بلد الوليد الإسباني الحالي: "باريس سان جيرمان في مركز الصدارة، لكن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على اللعبة".

وتابع: "لعبت مع ريال مدريد لنحو 5 مواسم ولم أفز معهم بلقب دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "الفوز ليس مسألة حسابية على الإطلاق حتى لو كان لديك أفضل لاعب في فريقك وهذا ينطبق أيضا على سان جيرمان".

ويتمتع باريس سان جيرمان بواحد من أقوى القوات الهجومية في كرة القدم للأندية، حيث انضم اللاعب الجديد ليونيل ميسي إلى البرازيلي نيمار والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وانضم ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية ست مرات، إلى النادي الباريسي من برشلونة وظهر لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في أواخر الشهر الماضي.