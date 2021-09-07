هدف فوز السعودية على عمان في تصفيات كأس العالم... فيديو

فاز المنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على نظيره العماني، ضمن مباريات الجولة الثانية المؤهلة لكأس العالم 2022، المقرر إقامته في قطر.

أقيمت المباراة ضمن تصفيات القارة الآسيوية، على ملعب السلطان قابوس في سلطنة عمان، وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب السعودي صالح الشهري في الدقيقة 42 من زمن المباراة.

ويعد هذا الانتصار الأول للأخضر في تاريخ المواجهات بين المنتخبين، والتي بلغت 4 مواجهات قبل هذا اللقاء، حيث تعادلا في 3 مباريات وفاز الأحمر في مباراة واحدة.

وبهذا الفوز تمكن المنتخب السعودي من معادلة رصيد المواجهات بفوز لصالحه مقابل فوز للمنتخب العماني، بالإضافة إلى 3 تعادلات، ولا يزال أمامهما مباراة عودة ضمن التصفيات.

ورفع المنتخب السعودي رصيده من النقاط في المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى 6 نقاط في المركز الثاني بعد أستراليا المتصدرة بفارق الأهداف.

ويلتقي المنتخب السعودي مع اليابان والصين في 7 و12 أكتوبر/ تشرين الثاني القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات، فيما يلاعب المنتخب العماني كل من أستراليا وفيتنام.