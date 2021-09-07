منتخب إيران يسحق نظيره العراقي بثلاثية نظيفة... فيديو

فاز المنتخب الإيراني، اليوم الثلاثاء على نظيره العراقي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفي الدقيقة الثانية من المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية، الدوحة، فاجأ المهاجم الإيراني علي رضا جهانبخش المنتخب العراقي بهدف مبكرة من تسديدة رأسية.

وفي الدقيقة التاسعة والستين من المباراة أحرز المهاجم الإيراني مهدي طارمي الهدف الثاني.

وقبل أن نهاية المباراة بدقائق نجح المهاجم الإيراني علي جولزاده في تسجيل الهدف الثالث لفريقه.

اهداف العراق ضد ايران 3-0 😢😢#العراق_ايران pic.twitter.com/uL86zSv2qD — يوسف مع التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 (@GOOLfhd21) September 7, 2021

​وبهذا الفوز يكون منتخب إيران قد حقق فوزه الثاني على التوالي، بعد تغلبه على ضيفه السوري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس الماضي.

وبهذا الفوز تصدر منتخب إيران المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام وصيفه الكوري الجنوبي.

في المقابل توقف رصيد منتخب العراق عند نقطة واحدة، حصل عليها بعد تعادله أمام مضيفه الكوري الجنوبي من دون أهداف يوم الخميس الماضي أيضا، ويكون بذلك تراجع إلى المركز السادس الأخير على سلم الترتيب.