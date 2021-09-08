حكم يحتسب ركلة جزاء بعد 5 ثوان من انطلاق المباراة... فيديو

شهد لقاء منتخبي مدغشقر وتنزانيا ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، عن القارة الأفريقية، احتساب ركلة جزاء بعد مرور 5 ثوان من بداية اللقاء.

وأعلن الحكم الأوغندي، مشود صالحي، ضربة جزاء لمنتخب تنزانيا بعد تسبب حارس منتخب مدغشقر بخطأ في منطقة الجزاء.

وخرج ملفين أدريان، الذي يلعب لنادي مارتيغ في المستويات الدنيا في فرنسا، مسرعا من مرماه، بينما كان سيمون مسوفا لاعب تنزانيا يجري والكرة أمامه.

every soccer match should start off like this pic.twitter.com/3kPaHDQEfF — Timothy Burke (@bubbaprog) September 7, 2021

واصطدم أدريان بالمهاجم سيمون مسوفا ليسقطه أرضا، ويقرر الحكم احتساب ضربة جزاء لتنزانيا.

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف لاثنين ليتصدر مجموعته التاسعة من التصفيات الأفريقية.