الكاظمي يستقبل بعثة منتخب بلاده المشاركة في بارالمبياد طوكيو ويعدهم بمستقبل أفضل

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بعثة منتخب بلاده المشاركين في بارالمبياد طوكيو.

وتحدث الكاظمي خلال استقبال أبطال البعثة قائلا "نستقبلكم اليوم بكل فخر، بعد أن مثلتم العراق في بطولة رياضية دولية مهمة. أثبتم للجميع أن الإعاقة لا تساوي شيئاً أمام الإصرار والعزيمة، وحبّ التنافس".

أهم ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi خلال استقباله بعثة العراق وأبطالها المشاركين في بارالمبياد طوكيو:



🔵 نستقبلكم اليوم بكل فخر، بعد أن مثلتم العراق في بطولة رياضية دولية مهمة.



🔵 أثبتم للجميع أن الإعاقة لا تساوي شيئاً أمام الإصرار والعزيمة، وحبّ التنافس. pic.twitter.com/uejE7y0mlE — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 7, 2021

وأضاف الكاظمي، قائلا "كان من الممكن أن تحققوا المزيد لولا تداعيات سوء التخطيط، الذي عانت منه الدولة العراقية لسنوات طويلة. من هنا نوجه وزارة الشباب والرياضة بأن تبذل أقصى الجهود للاهتمام بهذه الشريحة البطلة، التي حققت إنجازاً يليق باسم العراق".

🔵 كان من الممكن أن تحققوا المزيد لولا تداعيات سوء التخطيط، الذي عانت منه الدولة العراقية لسنوات طويلة.



🔵 من هنا نوجه وزارة الشباب والرياضة بأن تبذل أقصى الجهود للاهتمام بهذه الشريحة البطلة، التي حققت إنجازاً يليق باسم العراق. pic.twitter.com/5SkgV3E8eL — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 7, 2021

واختتم قائلا "أعدكم بأني سأتابع مشكلاتكم، وسأعمل على أن تضعوا أقدامكم على بداية جديدة لمستقبل أفضل. شكرنا وتقديرنا واحترامنا لكم، ونأمل منكم المزيد في تحقيق الأرقام العالمية وكسرها، بما يرفع اسم العراق عالياً".