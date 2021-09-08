الكاظمي يستقبل بعثة منتخب بلاده المشاركة في بارالمبياد طوكيو ويعدهم بمستقبل أفضل

وتحدث الكاظمي خلال استقبال أبطال البعثة قائلا "نستقبلكم اليوم بكل فخر، بعد أن مثلتم العراق في بطولة رياضية دولية مهمة. أثبتم للجميع أن الإعاقة لا تساوي شيئاً أمام الإصرار والعزيمة، وحبّ التنافس".
أهم ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi خلال استقباله بعثة العراق وأبطالها المشاركين في بارالمبياد طوكيو:— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 7, 2021
🔵 نستقبلكم اليوم بكل فخر، بعد أن مثلتم العراق في بطولة رياضية دولية مهمة.
🔵 أثبتم للجميع أن الإعاقة لا تساوي شيئاً أمام الإصرار والعزيمة، وحبّ التنافس. pic.twitter.com/uejE7y0mlE
وأضاف الكاظمي، قائلا "كان من الممكن أن تحققوا المزيد لولا تداعيات سوء التخطيط، الذي عانت منه الدولة العراقية لسنوات طويلة. من هنا نوجه وزارة الشباب والرياضة بأن تبذل أقصى الجهود للاهتمام بهذه الشريحة البطلة، التي حققت إنجازاً يليق باسم العراق".
🔵 كان من الممكن أن تحققوا المزيد لولا تداعيات سوء التخطيط، الذي عانت منه الدولة العراقية لسنوات طويلة.— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 7, 2021
🔵 من هنا نوجه وزارة الشباب والرياضة بأن تبذل أقصى الجهود للاهتمام بهذه الشريحة البطلة، التي حققت إنجازاً يليق باسم العراق. pic.twitter.com/5SkgV3E8eL
واختتم قائلا "أعدكم بأني سأتابع مشكلاتكم، وسأعمل على أن تضعوا أقدامكم على بداية جديدة لمستقبل أفضل. شكرنا وتقديرنا واحترامنا لكم، ونأمل منكم المزيد في تحقيق الأرقام العالمية وكسرها، بما يرفع اسم العراق عالياً".
🔵 أعدكم بأني سأتابع مشكلاتكم، وسأعمل على أن تضعوا أقدامكم على بداية جديدة لمستقبل أفضل.— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 7, 2021
🔵 شكرنا وتقديرنا واحترامنا لكم، ونأمل منكم المزيد في تحقيق الأرقام العالمية وكسرها، بما يرفع اسم العراق عالياً. pic.twitter.com/nA7a5B51u9
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