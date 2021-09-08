الفيفا يلوح بإجراءات انضباطية بحق البرازيل والأرجنتين

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقا حول الأحداث التي أدت لإلغاء لقاء البرازيل والأرجنتين يوم الأحد الماضي في تصفيات كأس العالم.

وتوقفت المباراة في الدقيقة الخامسة من بدايتها، بعد دخول أفراد من السلطات الصحية البرازيلية إلى أرض الملعب لإيقاف المباراة، بعد اتهام أربعة لاعبين أرجنتينيين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز بخرق قواعد الحجر الصحي في البلاد بسبب كوفيد-19.

وأقتحم أفراد من الصحة البرازيلية " أنفيسا" أرض الملعب لإخراج إميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، وثنائي توتنهام كريستيان روميرو وجيوفاني لوسيلسو، من اللقاء.

هذا وأصدر "الفيفا" بيانا جاء فيه "بعد تحليل التقارير الرسمية للمباراة بتصفيات كأس العالم بين البرازيل والأرجنتين، يؤكد الفيفا بدء إجراءات انضباطية متعلقة بالاتحادين. تم التحقيق مع الفريقين من أجل الحصول على معلومات إضافية عن الوقائع التي أدت لإيقاف المباراة، وستجمع البيانات، وستراجع عن طريق لجنة الانضباط بالفيفا".

كما وفتحت الشرطة البرازيلية تحقيقا رسميا بشأن اللاعبيين الأرجنتينين على الرغم من مغادرتهم للبلاد.