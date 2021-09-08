الخليفي يكشف لأول مرة سبب رفضه التخلي عن مبابي إلى ريال مدريد

كشف رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي، لأول مرة، سبب رفضه التخلي عن نجم الفريق الأول كيليان مبابي لصالح ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

وقال ناصر الخليفي، في تصريحات نقلتها صحيفة "AS" الإسبانية، إن "باريس سان جيرمان يحترم قواعد اللعب المالي النظيف، وهذا هو الشيء الوحيد المهم، لذلك لم نقلق من هذا الشأن".

"¿Cómo rechazar 180 M€ por Mbappé?" Al-Khelaïfi responde con el Fair Play Financiero https://t.co/oFdQylNYQU vía @diarioas — Mehdi Zaheri Beryanaki (@mehdizaheri) September 7, 2021

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن ريال مدريد قدم عرضا مغريا تجاوز 200 مليون يورو لضم مبابي لكن الفريق الباريسي رفضه. وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض صاحب الـ22 عاما كل عروض التجديد، وبالتالي سيكون المهاجم الفرنسي "لاعبا حرا" وسيقرر مصيره بنفسه دون الرجوع لإدارة الفريق الباريسي.