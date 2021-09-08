نيمار يساهم بـ400 مليون يورو لباريس سان جيرمان بموسمه الأول

أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن البرازيلي نيمار، قد أدخل ربحا بقيمة 400 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان في موسمه الأول فقط.

ويعود ذلك إلى الاتفاقيات والعلامات التجارية والتأثير الذي أحدثه البرازيلي بمجرد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن انتقال نيمار عزز من قيمة العلامات التجارية مثل "Replay" و"نايك جوردان".

بالإضافة للحضور القوي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قفز عدد المتابعين للنادي الباريسي على "تويتر"، بعد قدوم نيمار، من 9 ملايين إلى 40 مليون متابع.

كما وزاد الحضور الجماهيري والمتابعين للنادي بنسبة 25 في المئة، كما وأعلنت شبكة "ديزني" عن استحواذها على حقوق البرازيلي في مباريات الدوري الفرنسي، والتي تبث عبر عدد من القنوات وخدمات البث الرقمي.

كما أكد القائمون على نادي في باريس سان جيرمان أن وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف إلى الفريق كان سيصبح مستحيلا دون وجود نيمار في الفريق، لكن ليس بسبب الصداقة التي تجمع بينهما.