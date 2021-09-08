صحيفة: كأس العالم للأندية مهدد بالتأجيل بعد اعتذار اليابان عن استضافة البطولة

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن هناك محادثات تتم خلال هذه الفترة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الياباني بشأن استضافة بطولة كأس العالم للأندية نسخة (2021).

وقالت " صحيفة ديلي ميل " البريطانية، إن "الاتحاد الياباني قرر عدم استضافة البطولة خلال هذه النسخة بسبب جائحة وباء فيروس كورونا"، مشيرة إلى أن "فيفا" لم يستقر على البلد التي ستكون بديلة لليابان حيث من المفترض أن تقام البطولة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات من مصدر مسؤول بالاتحاد الياباني: "ما لم نضع خططًا لكيفية تنظيم الأحداث بالتزامن مع فيروس كورونا، فإن كرة القدم وكذلك الرياضات الأخرى لن تكون قادرة على الحفاظ على نفسها".

وأوضحت الصحيفة أنه "من المحتمل أن تكون قطر هي البديل عند "فيفا"، خاصة بعد أن استضافة النسخة الماضية، والتي شهدت تتويج بايرن ميونيخ باللقب العالمي.

وكانت "وكالة أنباء كيودو" اليابانية، نقلت عن مصادر في الاتحاد الياباني لكرة القدم، قولها إن "الاتحاد قرر التخلي عن حقه في استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2021 بسبب قيود وإجراءات فيروس كورونا"

وأوضحت المصادر، أن الفيفا متردد بشأن البلد المضيف للبطولة المقبلة والمواعيد الاحتياطية لها، لأن كأس العالم للأندية من الممكن أن تؤجل عن موعدها المحدد في شهر ديسمبر المقبل، مضيفة أن نهائي كأس الإمبراطور الياباني سيتم تقديمه إلى موعد 19 ديسمبر وهو الوقت الذي كانت ستقام فيه بطولة كأس العالم للأندية.