هكذا علق مدرب المنتخب الجزائري بعد التعادل مع بوركينا فاسو.. فيديو

أكد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي، أن فريقه افتقد الصلابة المعهودة في مباراة بوركينا فاسو، مشيرا إلى أنه ضيّع فرصة قتل المباراة في الشوط الأول.

وقال بلماضي في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم: "هذا مجرد تعادل وسنعود أقوى في المستقبل، وسنعمل على تدارك النقائص"، مضيفا أن الحكم حرم المنتخب الجزائري من ركلة جزاء.

وتحدث بلماضي عن المرحلة الأولى من المباراة، قائلا: "ضيعنا هدفين أو ثلاثة في الشوط الأول، وكنا قادرين على قتل المباراة، لكن لم نتمكن من ذلك"، مؤكدا أنه "لم نبدأ الشوط الثاني جيدا، وضيع بونجاح فرصة وجه لوجه، وتراجع أداؤنا في هذه المرحلة شجع المنافس أكثر، وحرره بعدما افتقدنا الصلابة المعهودة."

وتحدث بلماضي عن اللاعبين زروقي وفيغولي، قائلا: "زروقي أدى مباراة كبيرة، واندمج بسرعة مع التشكيلة، ويحسن التموقع فوق أرضية الميدان، وفيغولي لاعب مؤثر، ولم يستطع إكمال المباراة".

وهذا تعادل المنتخب الجزائري أمام نظيره البوركيني بنتيجة لهدف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020 في قطر.