جمهور يطارد رونالدو بسيارته بعد انتقاله لماتنشستر يونايتد... فيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يتوجه إلى التدريب بنادي مانشستر يونايتيد البريطاني بسيارته اللامبورغيني الفضية اللون.

وظهر رونالدو في الفيديو وهو يرفع إصبعه ويده لتحية المصورين والمعجبين والمشجعين الذين كانوا بانتظاره على أحر من الجمر، حسب مانقل موقع "ذا صن".

ونشر الموقع صورا للمعجبين وهم يطاردون رونالدو بعد انتهاء تدريباته ومغادرته مركز التدريب، حيث تعرضت سيارته والتي تصل قيمتها لحوالي 160 ألف جنيه إسترليني للمطاردة، ومن الجدير بالذكر أن سيارة رونالدو هي من نوع لامبورغيني أوروس، وهي سيارة دفع رباعي تم إصدارها في عام 2018 من قبل الشركة الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة.

Cristiano Ronaldo arrives for his first day of full training ahead of his potential second Manchester United debut this weekend 🔴 pic.twitter.com/81bgrR9vTC — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 8, 2021

​انتقل كريستانو رونالدو البرتغالي الأصل ذو 36 ربيعا، من نادي جوفنتوس الإيطالي ليبدأ تدريباته اليوم الأربعاء في نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي يلتقي مع نيو كاسل، يوم السبت في أولد ترافورد، وذلك ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز غير المتلفزة.