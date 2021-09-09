طاهي رونالدو السابق يكشف عن وجبات اللاعب المفضلة وأسراره الغذائية... صور

تحدث جورجيو بارون، الطاهي السابق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن النظام الغذائي الخاص الذي كان يتبعه اللاعب كاشفا عن بعض أسراره.

وأشرف الطاهي على النظام الغذائي للاعب البرتغالي خلال فترة تواجده في إيطاليا، عندما كان لاعبا في صفوف نادي يوفنتوس.

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وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، خلال حديث مع الطاهي، فإن النظام الغذائي للبرتغالي لم يكن يعتمد على الأطعمة الفاخرة وباهظة الثمن وإنما في كونها صحية.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giorgio Barone (@chef_barone)

مشيرا إلى أنه كان يحضر لرونالدو الأطعمة العضوية والدجاج ولحم العجل والبيض والأسماك والأفوكادو وزيت جوز الهند والأرز البني.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giorgio Barone (@chef_barone)

مضيفًا أن رونالدو كان يحب المأكولات البحرية مثل القريدس والأخطبوط، وأنه كان يستخدم زيت جوز الهند في الوجبات، لأنه يساعد على حرق السعرات الحرارية.