اليابان تحدد موقفها بشأن استضافة كأس العالم للأندية

رفضت اليابان استضافة كأس العالم للأندية "فيفا" في ديسمبر/كانون الأول 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكما ورد في بيان الاتحاد الياباني لكرة القدم المنشور عبر موقعه الرسمي، فقد تم الاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الانسحاب من البطولة.

وسيتم الإعلان عن المكان الجديد من قبل "فيفا" لاحقًا.

تقام بطولة كأس العالم للأندية سنويًا، ويشارك فيها 6 فائزين من البطولات القارية الدولية الرئيسية، بالإضافة إلى أفضل نادٍ في البلد المضيف.