القضاء الإنجليزي يصدر عقوبة جديدة ضد رياض محرز

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، تم ضبط محرز في شهر مايو/أيار الماضي وهو يسير بسرعة تصل إلى 193 كلم في الساعة، في منطقة يُفترض ألا تتجاوز السرعة فيها 113 كلم في الساعة.

وأوضحت الصحيفة أن نجم المنتخب الجزائري وفريق مانشستر سيتي اعترف بالمخالفة التي ارتكبها.

وأضافت أنه تم معاقبة محرز بدفع غرامة تقدر بـ2500 جنيه إسترليني، إضافة لسحب رخصة القيادة الخاصة به لمدة 56 يوما.

وذكرت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يعاقب فيها محرز بسبب تجاوزه السرعة المقررة، حيث ارتكب نفس المخالفة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وتم عقابه في يوليو/تموز الماضي بعدم القيادة لفترة.

يذكر أن رياض محرز كان قد انضم إلى مانشستر سيتي في 2018، قادما من ليستر سيتي، وشارك مع الفريق في 146 مباراة بمختلف المسابقات، وأحرز 40 هدفا وقدم 38 تمريرة حاسمة.