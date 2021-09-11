إعلام: قطر البديل الأقرب لاستضافة مونديال الأندية بعد اعتذار اليابان

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إسناد تنظيم بطولة كأس العالم للأندية التي كان من المقرر تنظيمها، مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلى عدد من الدول، وذلك بعد اعتذار اليابان رسميا عن تنظيم البطولة بسبب تفشي وباء كورونا فيها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن دولة قطر تعتبر البديل الأقرب لاستضافة البطولة بعد اعتذار اليابان رسميا، خاصة وأنها احتضنت النسخة الماضية بنجاح.

وفي النسخة الماضية نجحت قطر في إظهار إمكانيات عالية في ظل تمتعها بمنشآت ومرافق رياضية حديثة، وبحضور جماهيري بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية.

كما نجحت في تطبيق "الفقاعة الطبية"، وهو نظام صارم تقتصر فيه حركة اللاعبين والمسؤولين والمنظمين وجميع المشاركين في المسابقة على مقار الإقامة، وملاعب التدريب والاستادات، مع فرض قواعد مشددة على هؤلاء بعدم الاحتكاك بأحد منذ الوصول إلى المطار وحتى المغادرة.

ومع ذلك لا يبدو تنظيم قطر للنسخة المقبلة لكأس العالم للأندية أمرا سهلا، خاصة أن الدوحة مقبلة على استضافة كأس العرب، ما بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا سيتنافسون على سبعة ملاعب.

يذكر أنه حتى الآن تأكد مشاركة نادي تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الأهلى المصري بطل دوري أبطال أفريقيا.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية سنويا، ويشارك فيها 6 فائزين من البطولات القارية الدولية الرئيسية، بالإضافة إلى بطل الدوري في البلد المضيف.

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