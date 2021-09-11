"العائد بعد غياب"... رونالدو يسجل هدفين لمانشستر يونايتد في شباك نيوكاسل... فيديو

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين لمانشستر يونايتد خلال المباراة التي يخوضها ضد نيوكاسل على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

الهدف الذي سجله رونالدو في الدقيقة 45 هو الأول له بعد عودته لفريقه الرسمي لأول مرة منذ 12 عاما قادما من يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي الشوط الثاني، سجل رونالدو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 62.

هدف كريستيانو رونالدو الثاني مع مانشستر يونايتد في مرمى نيوكاسل 😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/Zm5za74ZSm — azza Rakha👑 (@3zza_rakha) September 11, 2021

وعلى مدى 292 مباراة، شارك خلالها رونالدو مع يونايتد سجل الدون البرتغالي 118 هدفا، جلعته من أساطير النادي.

وقبل مواجهة مضيفه نيوكاسل، احتفت جماهير مان يونايتد بعودة البرتغالي الأسطوري، وعرضت في المدرجات مجسم له بقميص الشياطين الحمر، خلال فترته الأولى مع النادي بين عامي 2003 و2009.

ومع خوضه مباراة اليوم، يحتل مان يونايتد المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، فيما يحتل نيوكاسل المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.