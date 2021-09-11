رونالدو يكشف سر "مسرح الأحلام" بعد إحراز هدفين في مباراته الأولى مع الشياطين الحمر

علق النجم البرتغالي كريتسيانو رونالدو على مشاركته في أول مباراة له مع ناديه الجديد مانشستر يونايتد الإنجليزي، مشيرا إلى أن كلمة السر في فوز الشياطين الحمر تكمن في "مسرح الأحلام".

وتمكن مانشستر يونايتد، بقيادة رونالدو، من الفوز على نادي نيوكاسيل يونايتد (4 -1) في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي.

واستطاع النجم البرتغالي من إحراز هدفين من الأهداف الأربعة، التي قادت إلى فوز الشياطين الحمر في أول مبارياته مع الفريق.

وكتب رونالدو، على "فيسبوك"، اليوم السبت: "عودتي إلى ملعب أولد ترافورد تذكرني بالسبب الذي يجعل هذا الملعب يعرف بـ "مسرح الأحلام".

وقال: "بالنسبة لي، كان هذا الملعب مكانا سحريا تسطيع دوما أن تحقق فيه كل ما تريد فعله".

وتابع رونالدو: "نمضي قدما في طريقنا بكل ثقة وتفاؤل بأننا سنحتفل في نهاية المباراة، بفضل الدعم الرائع الذي نحصل عليه من مشجعي الفريق".

وأكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه يشعر بالفخر بعد عودته إلى ناديه القديم مانشستر يونايتد واللعب في الدوري الإنجليزي، مضيفا: "لكن ما يجعلني أكثر سعادة هو مساعدة الفريق لنمضي قدما".