"الزمالك بطل كل الألعاب"...الفريق الأول لكرة القدم يحتفي بأبطال أفريقيا لكرة اليد

احتفى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بأعضاء فريق النادي لكرة اليد بعد حصول الأخير على بطولة السوبر الأفريقي بعد فوزه على غريمه التاريخي النادي الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك صورة لفريق كرة القدم وهم يلوحون بالرقم 7 في إشارة إلى أن فريق كرة اليد حصل على بطولة السوبر الأفريقي 7 مرات حتى الآن، من بيها الثلاث نسخ الأخيرة.

وحصل النادي الأهلي على هذه البطولة مرة واحدة في تاريخه.

وبفوز فريق كرة اليد، أمس، يحسم نادي الزمالك بطاقة تأهله إلى كأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية بين 5 و9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وهذه هي المرة الخامسة التي يشارك فيها الزمالك ببطولة العالم لليد وهو أكثر فريق يخوض المونديال ممثلا لقارة أفريقيا.

وفاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك، أمس، على غريمه الأهلي بنتيجة (28-27) حسمت في آخر لحظات المبارة، إذ تمكن الزمالك من قنص الفوز المهم.

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