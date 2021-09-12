البريطانية إيما رادوكانو تحرز لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

تمكنت لاعبة التنس البريطانية إيما رادوكانو من إحراز لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، يوم السبت، بعد فوزها على الكندية ليلى فرنانديز بنتيجة 6-4 و6-3.

موسكو - سبوتنيك. وأصبحت رادوكانو المصنفة 150 عالميا أول لاعبة متأهلة من التصفيات تفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى كما أنها أول بريطانية تحرز لقبا في البطولات الكبرى في 44 عاما.

fucking hell lads, I just cannot compose a tweet that adequately sums up Emma Raducanu WINNING the US OPEN. pic.twitter.com/DyK7JhHTyk — dave whelan (@MrDavidWhelan) September 12, 2021

يُذكر أن البريطانية، رادوكانو، ولدت في مدينة تورونتو الكندية في عام 2002، ويبلغ طولها حوالي متر و75 سنتيمتراً وأمست لاعبة تنس محترفة في عام 2018، وهي تلعب باليد اليُمنى.