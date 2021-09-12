أهداف مباراة سامبدوريا وإنتر ميلان 2-2 في الدوري الإيطالي... فيديو

سقط إنتر ميلان في فخ التعادل أمام مضيفه سامبدوريا، بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما بملعب لويجي فيراريس، بمنافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف إنتر ميلان كل من فيديريكو ديماركو ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 18 و44.

بينما أحرز هدفي سامبدوريا كل من مايا يوشيدا وتوماس أوجيللو في الدقيقة 33 و47.

وفشل الطرفان في إضافة المزيد من الأهداف رغم بعض الفرص ليبقى الإنتر في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ 7 نقاط من ثلاث مباريات بينما يحتل سامبدرويا المركز 13 بعد أن رفع رصيده إلى نقطتين.