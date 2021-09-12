رئيس الليغا يكشف سبب رحيل ميسي عن برشلونة... "ليست الأزمة المالية"

كشف رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، اليوم الأحد، السبب الحقيقي لرحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة الإسباني، مؤكدا أن الأزمة المالية ليست هي السبب.

وأكد خافيير تيباس، في تصريحات مع " صحيفة سبورت " الرياضية، إن "رحيل ميسي إلى باريس سان جرمان، كان أمرا يمكن تجنبه"، قائلا: "أخبرت رئيس برشلونة، خوان لابورتا شخصيا ومجلس إدارته عبر مكالمة هاتفية، أنه يمكن البحث عن حلول ومخرج، إذا كان سبب رحيل ميسي، يعود لأسباب مالية".

ووصف رحيل ميسي عن الدوري الإسباني بأنه كان "الأكثر إيلاما"، مقارنة برحيل نجوم آخرين أمثال كريستيانو رونالدو، مؤكدا أنه "أعظم لاعب في التاريخ"، وفق قوله.

وأضاف: "لا يمكنني الجزم بأن برشلونة قد سمح برحيل ميسي عن الدوري الإسباني لأسباب اقتصادية"، متابعا: "دعونا نأمل يوما ما أن تعرف الحقيقة كاملة حول ما حدث مع ميسي، ولكني أؤكد أن الدافع وراء رحيله لم يكن ماليا".

وأعلن باريس سان جيرمان الشهر الماضي، انتقال ميسي رسميا إليه بعقد انتقال حر لمدة سنتين مع خيار التجديد لموسم إضافي، بعد فشل برشلونة بسبب أزمته المالية في تجديد عقد قائده وهدافه التاريخي.