محمد صلاح يدخل التاريخ ويحرز الهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي... فيديو

أحرز مهاجم ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، الهدف رقم 100 له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل النجم المصري إلى رقمه الجديد بعد أن سجل هدف فريقه الأول في مباراته ضد فريق ليدز يونايتد في الدقيقة 20 بعد عرضية مثالية من أليكسندر آرنولد.

O 100° gol de Salah na Premier League. Apenas 2 africanos conseguiram tal feito: Drogba e ele.



98 gols pelo Liverpool e 2 pelo Chelsea.pic.twitter.com/WM62EBxbgG — Torcedor Informado (@TorcedorInform1) September 12, 2021

​أصبح الملك المصري كما يحلو لجمهور ليفربول تسميته، خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 162 مباراة فقط.

​ويذكر أن نادي ليفربول يحتل، حتى نهاية الجولة الثالثة، المركز السابع في الدوري الإنجليزي، برصيد 7 نقاط، مع الإشارة إلى أنه يتخلف بفارق 3 نقاط عن ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي، اللذين لعبا مباراة أكثر من ليفربول.