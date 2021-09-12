محمد صلاح يدخل التاريخ ويحرز الهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي... فيديو

ووصل النجم المصري إلى رقمه الجديد بعد أن سجل هدف فريقه الأول في مباراته ضد فريق ليدز يونايتد في الدقيقة 20 بعد عرضية مثالية من أليكسندر آرنولد.
O 100° gol de Salah na Premier League. Apenas 2 africanos conseguiram tal feito: Drogba e ele.— Torcedor Informado (@TorcedorInform1) September 12, 2021
98 gols pelo Liverpool e 2 pelo Chelsea.pic.twitter.com/WM62EBxbgG
أصبح الملك المصري كما يحلو لجمهور ليفربول تسميته، خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 162 مباراة فقط.
The moment @MoSalah became the fifth-fastest player to reach 100 @PremierLeague goals 👏#LEELIV pic.twitter.com/xtYbA5OJeM— Liverpool FC (@LFC) September 12, 2021
ويذكر أن نادي ليفربول يحتل، حتى نهاية الجولة الثالثة، المركز السابع في الدوري الإنجليزي، برصيد 7 نقاط، مع الإشارة إلى أنه يتخلف بفارق 3 نقاط عن ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي، اللذين لعبا مباراة أكثر من ليفربول.
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