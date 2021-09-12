روسيا تهزم مصر 9-0 في كأس العالم لكرة الصالات

حقق منتخب روسيا لكرة الصالات فوزا ساحقا على نظيره المصري بنتيجة 9-0 في افتتاح مبارياته بكأس العالم لكرة القدم في الصالات المقامة في ليتوانيا.

وسجل إيفان تشيسكالا 3 أهداف، فيما سجل سيرغي أبرافموف هدفين، وإيفان ميلوفانوف وروسلان كوديزيف وأرتيم أنتوشكين هدفا لكل منهم، فيما سجل عبد الرحمن الأشول هدفا في مرماه.

Разгромили, ни единого шанса не оставили египтянам на старте ЧМ по мини-футболу 💪🏻 Так держать, парни!



🇷🇺 Россия — Египет 🇪🇬 — 9:0 (3:0).

Голы: Кудзиев, 6, Чишкала, 13, 16, 30, Антошкин, 28, Милованов, 28, 36, Абрамов, 31, 32 pic.twitter.com/w6AZoezqud — Чемпионат (@championat) September 12, 2021

وتقام بطولة كأس العالم للصالات في ليتوانيا خلال الفترة من اليوم الأحد 12 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبل بمشاركة 24 فريقا.

وتلعب مصر وروسيا في المجموعة الثانية الإضافة إلى أوزبكستان وغواتيمالا.

🎩 An Ivan Chishkala hat-trick, and some wonder goals from his team-mates, help the 2016 runners-up start with a huge statement of intent 🤩 pic.twitter.com/y3FqDNkmOS — FIFA.com (@FIFAcom) September 12, 2021

وتم تقسيم الفرق الـ24 على 6 مجموعات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى كأس العالم في ليتوانيا بعد الحصول على المركز الثاني في بطولة أفريقيا بعد الخسارة من المغرب في المباراة النهائية.

وتعد هذه أكبر نتيجة يخسر بها المنتخب المصري لكرة الصالات في تاريخه.