جدل واسع حول مقترح السعودية بشأن كأس العالم

لا صوت يعلو هذه الأيام على الاقتراح السعودي المتعلق بإقامة منافسات كأس العالم كل عامين بدلا من كل 4 أعوام، بعدما أثار هذ الاقتراح ردود فعل متباينة ما بين موافق ومعارض.

اقتراح دعمه الفرنسي أرسين فينجر المدرب الأسطورة السابق لأرسنال الإنجليزي، مؤكدا ضرورة إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلا من أربعة بصفته رئيس تطوير كرة القدم العالمية.

أما رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر سفيرين فقد انتقد المقترح، مشيرا إلى أن "يويفا" يشعر بقلق كبير. وأوضح سفيرين، إن "يويفا والاتحادات الوطنية التابعة له لديها تحفظات جادة وقلق كبير بشأن التقارير المتعلقة بمخططات "فيفا".

وقال سفيرين، إن "فيفا يبدو أنه يطلق حملة علاقات عامة، قبل الكشف عن تفاصيل أي تغيير دراماتيكي على أجندة البطولات للأطراف المعنية"، معربا عن إندهاشه من عدم وضع يويفا والاتحادات الوطنية والدوريات المحلية في الصورة بعد.

من جانبه، أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، رفض فكرة إقامة كأس العالم كل عامين، بعد أن وافق عليه في بدائ الأمر، واصفا هذا الأمر بأنه يمكن أن يشوه أهم بطولة لكرة القدم على كوكب الأرض.

وانضم المنتدى العالمي للدوريات، الذي يمثل اتحادات كرة القدم المحترفة، إلى المعارضين، مؤكدا أنه هذا "سيضعف القيم التاريخية والتقليدية للمسابقة التي تعني الكثير للجماهير واللاعبين". وأعلن المنتدى في بيان، أن "إقامة كأس العالم كل عامين سيعطل بشكل سلبي اقتصاد كرة القدم ويقوض رفاهية اللاعبين في أجندة مثقلة بالفعل".

روابط الدوريات الأوروبية الكبرى والتي تتضمن 37 بطولة دوري ومنها الدوري الإنجليزي الممتاز والدرجة الأولى والدوري الإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي، هى الأخرى أعلنت معارضتها للمقترح السعودي.

وجاء في بيان للمجموعة إن "الدوريات الأوروبية تعارض بحزم وبالإجماع أي مقترحات لإقامة كأس العالم كل عامين وستعمل سويا مع أصحاب المصلحة الآخرين لمنع هيئات إدارة كرة القدم من اتخاذ أي قرارات أحادية من شأنها الإضرار بكرة القدم المحلية التي تشكل أساس صناعتنا وذات أهمية قصوى للأندية واللاعبين والمشجعين في جميع أنحاء أوروبا والعالم".

أما رئيس رابطة الأندية الأوروبية، ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي، فقد حذر من تأثر صحة اللاعبين من تنفيذ هذا الطرح، حيث قال: "ضغط المباريات، وتعطل بعضها يعرض صحة ورفاهية اللاعبين للخطر".

الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فاجئ الجميع وأصدر بيانا رسمياً، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة باتريس موتسيبي فى مدينة الرباط بالمغرب، أعلن فيه تأييده لفكرة إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين.

أما اتحادات بنغلادش والمالديف ونيبال وسريلانكا فقد قالت في بيان مشترك إنها صوتت بتأييد الخطة في مؤتمر الفيفا وقالت في بيان رسمي: إن "فجوة أربع سنوات بين كأس العالم فترة كبيرة جدا، والفرصة تكون محدودة جدا، ما يتسبب في إبعاد أجيال كاملة من الموهبة عن الظهور للجماهير وهو ما سينتهي بإقامة البطولة كل عامين".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قدم في مايو/ أيار الماضي مقترح إقامة البطولة العالمية كل سنتين، وهو ما دعمه الاجتماع السنوي لكونغرس "فيفا" حيث صوتت الاتحادات المحلية لصالح هذا المقترح بواقع 166 اتحادا "مع"، مقابل 22 اتحادا "ضد".

وقال رئيس "فيفا" جاني إنفانتينو إن "التشاور بشأن هذه الفكرة، هي ببساطة طريقة لجعل كرة القدم، والكرة العالمية قوية، ولهذا فنحن نحتاج مساعدة الجميع"، مضيفا "يجب ألا يؤخذ هذا الأمر على أنه تحدٍ أو عراك، علينا أن نمنح جماهير كرة القدم المزيد من الدوافع لحب اللعبة".

وتقام بطولات كأس العالم كل أربعة أعوام منذ النسخة الأولى عام 1930، باستثناء فترة الحرب العالمية الثانية حيث لم تجر نسختا 1942 و1946، كما تقام بطولة كأس العالم للسيدات كل أربعة أعوام منذ تدشينها في 1991.

وتستضيف دولة قطر نسخة كأس العالم المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وستشارك بشكل تلقائي، إلى جانب الدول الآسيوية المتأهلة، بينما تستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا نسخة 2026.

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