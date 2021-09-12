ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

وافتتح التسجيل محمد صلاح في الدقيقة 20 من عمر المباراة ليصل إلى هدفه رقم 100 في الدوري ويصبح خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز في التاريخ، وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة.

Taking a well-deserved lead into the break ✊🔴



Big second-half coming up! #LEELIV — Liverpool FC (@LFC) September 12, 2021

​وأهدر ليفربول أكثر من فرصة لإضافة الهدف الثاني قبل الاستراحة، قبل أن يهز فابينيو الشباك ليصبح فريق المدرب يورجن كلوب في طريقه نحو الخروج بالانتصار.

​لكن ليفربول شعر بالقلق بعد ذلك بعدما تعرض إيليوت لإصابة تبدو خطيرة في القدم واحتاج إلى وقت طويل للعلاج بعد تدخل عنيف من باسكال ستراوك الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة.

وخرج إيليوت محمولا على محفة وحظي بتحية حارة من مشجعي ليدز.

​وأضاف ليفربول الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع عن طريق ساديو ليتصدر الترتيب برفقة تشلسي ومانشستر يونايتد، بينما يقبع ليدز في المركز 17 دون أي فوز في أربع مباريات بالدوري.