ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

وافتتح التسجيل محمد صلاح في الدقيقة 20 من عمر المباراة ليصل إلى هدفه رقم 100 في الدوري ويصبح خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز في التاريخ، وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة.
Taking a well-deserved lead into the break ✊🔴— Liverpool FC (@LFC) September 12, 2021
Big second-half coming up! #LEELIV
وأهدر ليفربول أكثر من فرصة لإضافة الهدف الثاني قبل الاستراحة، قبل أن يهز فابينيو الشباك ليصبح فريق المدرب يورجن كلوب في طريقه نحو الخروج بالانتصار.
GET IN THERE, FAB! 😍😍😍— Liverpool FC (@LFC) September 12, 2021
[0-2] #LEELIV pic.twitter.com/bDW9XbY1Ck
لكن ليفربول شعر بالقلق بعد ذلك بعدما تعرض إيليوت لإصابة تبدو خطيرة في القدم واحتاج إلى وقت طويل للعلاج بعد تدخل عنيف من باسكال ستراوك الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة.
وخرج إيليوت محمولا على محفة وحظي بتحية حارة من مشجعي ليدز.
IT'S THREE! SADIO! ⚽️— Liverpool FC (@LFC) September 12, 2021
[0-3]#LEELIV pic.twitter.com/4sLMeMchA4
وأضاف ليفربول الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع عن طريق ساديو ليتصدر الترتيب برفقة تشلسي ومانشستر يونايتد، بينما يقبع ليدز في المركز 17 دون أي فوز في أربع مباريات بالدوري.
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