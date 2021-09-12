ماذا فعل محمد صلاح بعد إصابة قوية تعرض لها هارفي إليوت؟

تعرض لاعب ليفربول الإنجليزي، هارفي إليوت، لإصابة قوية اليوم الأحد، خلال مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد.

وسبب الإصابة كان تدخل من باسكال ستريوجيك، أدت لإصابة هارفي، الذي طلب محمد صلاح بسرعة دخول المساعدة الطبية إليه.

وتم طرد ستريوجيك بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

واضطر اللاعب إلى مغادرة المباراة عند الدقيقة 59، حيث فاز فريقه بثلاثة أهداف نظيفه على ليدز يونايتد.

ووصلت نقاط ليفربول إلى 10، حيث تعادل من قبل مع تشيلسي.

ولم يفز ليدز يونايتد حتى الآن في مباراياته منذ بداية الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وسجل المصري محمد صلاح هدفا في الدقيقة 20 من المباراة، وهو الهدف المائة له في مسابقة الدوري الإنجليزي.