إبراهيم حسن يتحدث عن أسباب خسارة الأهلي للدوري ويكشف عن أفضل لاعب في مصر

كشف نجم كرة القدم المصري السابق إبراهيم حسن عن أسباب خسارة النادي الأهلي للقب الدوري العام، محددا أفضل لاعب في مصر من وجهة نظره.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات أدلى بها لصحيفة "المصري اليوم" اليوم الأحد إن "حالة الدلع والاستتهار سواء من لاعبي الأهلي أو جهازه الفني كانت السبب وراء خسارة الدرع".

وأضاف مدير الكرة الحالي بنادي الاتحاد السكندري "الأهلي خسر بأقدام لاعبيه والحديث عن أخطاء التحكيم حجج فالأخطاء كانت على الطرفين الأهلي والزمالك".

واستبعد إبراهيم حسن الذي سبق واشتهر كأحد أفضل من شغل مركز الظهير الأيمن في منتخب مصر، أن يكون الإرهاق هو السبب وراء خسارة الشياطين الحمر للدوري.

وقال إن الإرهاق هو الآخر حجة غير مبررة، حيث كان الأهلي يشارك في السابق في بطولة إفريقيا، ثم يخوض مباشرة منافسات كأس العالم للأندية، عائدا إلى مصر للفوز بالدوري وهو ما حدث مرارا.

وفي 24 من الشهر الماضي، توج نادي الزمالك المصري، ببطولة الدوري الممتاز للمرة 13 في تاريخه، بعد فوزه على الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوي.

واعتبر إبراهيم حسن أن أفضل ظهير أيمن في الدوري هو لاعب الأهلي محمد هاني، فيما قال إن أفضل لاعب في الدوري المصري هو رمضان صبحي الذي وصفه بأنه "لاعب موهوب وقادر على صناعة الفارق".