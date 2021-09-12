أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو 5-2... فيديو

فاز فريق ريال مدريد على ضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 5 - 2، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وانتهى الشوط الأول بتأخر ريال مدريد بنتيجة 2 – 1، حيث افتتح سيلتا فيغو التسجيل عن طريق لاعبه سانتى مينا بعد مرور 4 دقائق على البداية، بتسديدة على يمين كورتوا حارس الملكى.

وتعادل النجم الفرنسي كريم بنزيما لريال مدريد فى الدقيقة 24، من تسديدة قوية فشل حارس سيلتا فيغو فى التصدى لها، وعاد الفريق الضيف لتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 31 عن طريق فرانكو سيرفى.

وأضاف بنزيما هدف التعادل للفريق الملكى، والهدف الشخصى الثانى له مع بداية الشوط الثانى وفى الدقيقة 46، فيما سجل البرازيلى فينيسيوس جونيور ثالث أهداف ريال مدريد، فى الدقيقة 54، بعد تلقيه تمريرة رائعة من كريم بنزيما، انفرد على أثرها بالمرمى ووضعها على يسار الحارس.

وأضاف الفرنسي إدواردو كامافينجا رابع أهداف الملكي فى الدقيقة 72، بعد متابهته لكرة مرتدة من الحارس، واختتم النجم الفرنسي كريم بنزيما بتسجيله الهدف الخامس، والشخصى الثالث "هاتريك"، من ركلة جزاء فى الدقيقة 87 من عمر المباراة.