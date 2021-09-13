محمد صلاح يعلق على دخوله نادى الـ100 في الدوري الإنجليزي

علق النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، على دخوله نادي الـ100 بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز على فريق ليدز يونايتد، بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد.

ونقلت صحيفة "روزاليوسف" عن صلاح تصريحات تلفزيونية قال فيها إنه "سعيد جدا بتسجيله الهدف رقم 100 له في الدوري الإنجليزي"، مؤكدا أن "تسجيل هذا الكم من الأهداف مع ليفربول، أمر غير اعتيادي".

الدوري الإنجليزي : ليدز يونايتد 0 - 1 ليفربول | هدف محمد صلاح



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pic.twitter.com/j6GeqB2aia — السبت الممتاز (@cafcl_4) September 12, 2021

وأضاف الفرعون المصري: "كنت أشارك في مركز الجناح طوال الوقت، وأعتقد من الصعب تحقيق مثل هذا الرقم من تسجيل الأهداف، وأنت تلعب في هذا المركز، لكن الأمر الأكثر أهمية لي هو مساعدة الفريق على الفوز".

وأعرب صلاح عن سعادته الشديدة بتسجيل 98 هدفا مع ليفربول، وهدفين مع تشيلسي، وتوجه بالشكر إلى زملائه على ما يفعلونه له من صناعة الأهداف مع الفريق.

ووصل النجم المصري إلى رقمه الجديد بعد أن سجل هدف فريقه الأول في مباراته ضد فريق ليدز يونايتد في الدقيقة 20 بعد عرضية مثالية من أليكسندر آرنولد.

​أصبح الملك المصري كما يحلو لجمهور ليفربول تسميته، خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 162 مباراة فقط.