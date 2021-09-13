صلاح يحقق رغبة طفل بعد هدفه رقم 100 في البريميرليج... فيديو

لبى لاعب نادي ليفربول محمد صلاح، طلب طفل صغير بمدرجات المشجعين بعد انتهاء مباراة "الريدز" ومضيفه ليدز، يوم أمس الأحد.

وكان الطفل الصغير تواجد في ملعب "إيلاند رود"، رافعا لافتة طوال المباراة مكتوب عليها: "صلاح هل من الممكن أن تعطيني قميصك".

وعقب انتهاء المباراة التي أحرز فيها اللاعب المصري هدفه الـ100 في الدوري الإنجليزي، توجه نحو مدرجات المشجعين، حيث خلع قميصه وأهداه للطفل الذي بدت عليه علامات السعادة بعد حصوله على قميص صلاح.

Mo Salah gives the shirt he scored his 100th Premier League goal in to a young Liverpool fan at the final whistle 👏 🔴 pic.twitter.com/nzNl4Y2w3V — Football Daily (@footballdaily) September 12, 2021

​وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على منافسه ليدز يونايتد، أحرز المهاجم المصري أول هذه الأهداف في الدقيقة 20 من المباراة.

وبإحرازه الهدف أصبح صلاح أحدث المنضمين إلى قائمة العظماء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد وصوله إلى 100 من الأهداف في مسيرته بالبريميرليج.