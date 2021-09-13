ميدو: بهذه الإنجازات.. محمد صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ

علق لاعب نادي الزمالك المصري السابق أحمد حسام (ميدو)، على إحراز محمد صلاح نجم نادي ليفربول، هدفه رقم 100 خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليج).

وكتب لاعب المنتخب المصري السابق في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "رأيي أن محمد صلاح هو أفضل لاعب عربي في التاريخ".

وأشار أحمد حسام إلى أن صلاح هو "أكثر لاعب عربي سجل أهدافا في أقوى دوري في العالم وفاز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وأحرز هدفا في كأس العالم".

رأيي ان #محمد_صلاح افضل لاعب عربي في التاريخ..اكثر لاعب عربي سجل اهداف في اقوى دوري في العالم وفاز بالبريمييرليغ والتشامبيونز ليغ واحرز هدف في كاس العالم ومازال امامه ان شاء الله سنوات لتقديم المزيد..لا يوجد اي وجه مقارنه بينه وبين اي لاعب عربي اخر رغم وجود لاعبين عرب عظماء.. — Mido (@midoahm) September 13, 2021

​وأضاف ميدو قائلا: "وما زال أمامه إن شاء الله سنوات لتقديم المزيد.. لا يوجد أي وجه مقارنه بينه وبين أي لاعب عربي آخر رغم وجود لاعبين عرب عظماء".

وكان محمد صلاح قد تمكن من إحراز هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي خلال المباراة التي جمعت ليفربول وليدز أمس الأحد.