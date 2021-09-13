معين الشعباني يتحدث لأول مرة بعد توليه تدريب المصري البورسعيدي... فيديو

قال التونسي معين الشعباني، المدرب الجديد لفريق المصري البورسعيدي، إن المفاوضات مع النادي، انتهت بسرعة كبيرة، مؤكدا أنه يبحث عن تحدٍ جديد في الدوري المصري وأنه أتى ليسطير تاريخ جديد له في مصر.

وأوضح الشعباني، في تصريحات مع"قناة أون تايم سبورت"، أنه وافق على عرض المصري بعدما وجد جدية كبيرة ورغبة في التعاقد معه، واصفا الدوري المصري بـ"الدوري القوي والكبير".

وأعرب عن ثقته في ترك بصمة واضحة في الدوري المصري، مؤكدا أنه يعرف بعض المعلومات عن الدوري المصري واللاعبين.

وأعلن مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أمس الأحد، عن تعيين التونسي معين الشعباني، مديراً فنياً جديداً للفريق، خلفاً لعلي ماهر الذي تمت إقالته عقب نهاية الموسم المنصرم نتيجة خلاف بين الجانبين.

ويملك معين الشعباني تاريخ تدريبي طويل في تونس حيث سبق له قيادة فريق الترجي التونسي نحو الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين، وعدد من البطولات المحلية التونسية.

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