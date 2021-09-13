طلعت يوسف: فريق الإسماعيلي يحتاج وقتا للخروج من كبوته

قال المدير الفني لنادي الإسماعيلي المصري طلعت يوسف، إن فريق الدراويش يحتاج بعض الوقت ليخرج من كبوته ويعود إلى الطريق الصحيح.

وأوضح يوسف أن هناك تناغم بين أعضاء الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي، مشيرا إلى أنه من الأندية الجماهيرية، التي يشعر أي شخص بشرف الانتماء إليه، بحسب ما ذكره موقع "مصراوي" المصري، في خبر عن نادي الإسماعيلي

ولفت المدير الفني لنادي الإسماعيلي إلى أن لديه رسالة لجماهير النادي، داعيا إياهم بالصبر على الفريق حتى يعود للطريق الصحيح.

وأكد طلعت يوسف أن الوضع الحالي لنادي الإسماعيلي المصري يحتاج إلى دعم اللاعبين وتكاتف من الجميع لتغيير الوضع الحالي.

ويتولى طلعت يوسف مهمة المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي المصري خلال الموسم المقبل خلفا للمدير الفني السابق إيهاب جلال، الذي سيتولى تدريب نادي بيراميدز المصري.

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