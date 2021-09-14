حفل خطوبة رياض محرز على عارضة الأزياء تايلور وارد... فيديو

أعلن اللاعب الدولي الجزائري ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، خطوبته بشكل رسمي على صديقته عارضة الأزياء الإنكليزية تايلور وورد، بحضور العديد من أصدقائه وأقاربه.

وأعلن محرز في شهر يونيو الماضي ارتباطه رسميا بعارضة الأزياء البريطانية، على هامش العطلة الصيفية التي أمضياها معا في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وشهد حفل الخطوبة حضور عدد كبير من نجوم الكرة، يتقدمهم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، وكايل والكر، نجم مانشستر سيتي.

وكان رياض محرز انفصل، العام الماضي، عن زوجته ريتا غوهال، عارضة الأزياء البريطانية ذات الأصول الهندية، التي أنجبت منه ابنتيهما عناية وأيلا.