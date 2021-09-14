باريس سان جيرمان يعلن غياب لاعب وسطه في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول، غياب لاعب وسطه الإيطالي الدولي ماركو فيراتي عن بداية مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي الباريسي في بيان رسمي أنه سيفتقد خدمات فيراتي عند مواجهته فريق كلوب بروج البلجيكي في بداية مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأشار إلى أن فيراتي تعرض لإصابة في ركبته اليسرى ستبعده 10 أيام عن المباريات على أقل تقدير.

​ولفت إلى أن فيراتي تعرض لتلك الإصابة خلال مشاركته في مباريات المنتخب الإيطالي بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ومن المتوقع أن يغيب لاعب الوسط الإيطالي عن مواجهة باريس سان جيرمان ضد ليون أيضا في مباريات الدوري الفرنسي، وقد تكون مشاركته في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي يوم 28 سبتمبر مشكوكا فيها أيضا.

وإلى جانب فيراتي، يفتقد سان جرمان في رحلته البلجيكية الى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا للإيقاف والوافد الجديد الإسباني سيرخيو راموس لإصابة في ربلة الساق حرمته حتى الآن من تسجيل بدايته مع النادي الباريسي المنتقل إليه هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

وسيكون بامكان المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الاعتماد ضد بروغ على قوته الهجومية الضاربة والمؤلفة من الثلاثي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والوافد الجديد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويأمل نادي العاصمة أن يواصل بدايته الموفقة، إذ فاز حتى الآن بجميع مبارياته الخمس الأولى في الدوري الفرنسي.

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