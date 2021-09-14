إنتر ميلان: لن ننظر إلى الماضي عند مواجهتنا ريال مدريد

قال مدرب إنتر ميلان الإيطالي سيموني إنزاغي، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول، إن فريقه لن ينظر إلى الماضي عند مواجهة ريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح إنزاغي في مؤتمر صحفي نقلت تفاصيله شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن النيراتزوري يسعى لوضع ماضيه المضطرب أمام ريال مدريد خلف ظهره، وسيبدأ مشوارا قويا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

يكذر أن إنتر ميلان فشل في الخروج من دور المجموعات في المواسم الثلاثة الماضية، واحتل المركز الأخير في الموسم الماضي، خلف ريال مدريد وبروسيا مونشنجلادباخ وشاختار دونيتسك.

ومن المقرر أن يستضيف إنتر ميلان على ملعبه "جوسيبي مياتزا" فريق ريال مدريد، غدا الأربعاء، ليصطدم أمام واحد من خبراء الكرة الإيطالية، وهو كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الجديد.

وقال إنزاغي: "الماضي هو الماضي بما في ذلك الموسم الماضي، لدينا فرصة كبيرة لكتابة التاريخ في الحاضر. إنها مجموعة معقدة لكننا نريد أن نمر بها."

وتابع بقوله "إنتر لم يصل إلى الأدوار الإقصائية منذ 2011، لذلك نحن نبدأ من الغد مع وضع هذا الهدف في الاعتبار".

يذكر أن إنزاغي سبق وقاد فريق لاتسيو إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل انضمامه بعدها إلى إنتر ميلان.

وأردف بقوله: "أعتقد أنني كمدرب لدي ما يقرب من 50 مباراة بين دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وخبرة كافية للعبور بالإنتر من دور المجموعات".

وعن مواجهته مع أنشيولتي قال إنزاغي: "من الواضح أن أنشيلوتي لديه الكثير من الخبرة، لكننا سنحاول إعداد أنفسنا بأفضل طريقة ممكنة واستغلال الفرص المتاحة، على أمل أن نكون في أفضل حالاتنا".

وتحدث عن أنشيلوتي قائلا: "أنشيلوتي هو أحد أنجح المدربين في التاريخ. لقد تبادلنا بضع كلمات في الماضي، إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث معه عن كرة القدم. غدًا نحتاج إلى مباراة مثالية".

كان كابتن إنتر سمير هاندانوفيتش الدعامة الأساسية للفريق طوال حملاتهم الأوروبية الأخيرة الصعبة، لكنه يعتقد أن الأمور مختلفة هذه المرة.

وقال قائد الإنتر: "إذا كان هناك أي شيء فيجب أن يكون دفاعا عن كرامتنا، فنحن أكثر خبرة ووعيًا وتصميمًا الآن مقارنة بفرق إنتر السابقة".

وأردف بقوله "في الماضي كان الآخرون أفضل منا ولم نكن في أفضل حالاتنا، لكننا نبدأ غدًا مسارًا جديدًا".